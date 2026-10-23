На Amazon доступны восстановленные модели флагманских серий Galaxy S24 и S25, которые предлагают покупателям возможность приобрести смартфоны по сниженной цене, сохраняя при этом официальную гарантию производителя и сервисное обслуживание с использованием оригинальных комплектующих.
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