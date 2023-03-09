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Политолог Марков: на Верхнем Ларсе огромные пробки из-за уехавших от мобилизации россиян, решивших сбежать уже из Грузии

Политолог Марков: на Верхнем Ларсе огромные пробки из-за уехавших от мобилизации россиян, решивших сбежать уже из Грузии

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс образовались огромные пробки из-за уехавших от мобилизации граждан Российской Федерации, которые решили сбежать уже из Грузии.

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