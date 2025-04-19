Суд приостановил деятельность кадетской школы-интерната в Калининграде

Постановление приостановить на 25 суток деятельность школы-интерната школе-интернату «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» в связи с нарушением требований пожарной безопасности принял Центральный районный суд Калининграда, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда 18 апреля в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии