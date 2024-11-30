👏 Определены победители и призеры общешкольных соревнований Новоаннинской ДЮСШ по общефизической подготовке, которые состоялись сегодня в ДК "Победа".
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👏 Определены победители и призеры общешкольных соревнований Новоаннинской ДЮСШ по общефизической подготовке, которые состоялись сегодня в ДК "Победа".