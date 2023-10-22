Сатановский объяснил оскорбления в адрес Захаровой и МИД своей биографией

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова из-за особенностей своей биографии.
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