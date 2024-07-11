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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Телеведущий Эммануэль Ачо: «Это неуважение и издевательство, когда Леброн говорит, что «Лейкерс» могут взять титул»

Экс-игрок НФЛ считает, что отсутствие существенных изменений не дает звездному форварду права делать заявления о возможной победе в чемпионате.

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