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Руководителя одной из барнаульских "Грильниц" оштрафовали за антисанитарию

Руководителя одной из барнаульских "Грильниц" оштрафовали за антисанитарию

В "Царской" шаурме нашли кишечную палочку, как и в ряде других блюд Роспотребнадзор через суд привлек руководителя одной из точек сети "Грильница" к ответственности за антисанитарию и нарушение норм хранения продуктов.

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