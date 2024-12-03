Руководителя одной из барнаульских "Грильниц" оштрафовали за антисанитарию

В "Царской" шаурме нашли кишечную палочку, как и в ряде других блюд Роспотребнадзор через суд привлек руководителя одной из точек сети "Грильница" к ответственности за антисанитарию и нарушение норм хранения продуктов.
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