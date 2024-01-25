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СМИ: с АЭС "Фукусима-1" в 2024 году планируют сбросить почти 55 тонн воды

СМИ: с АЭС "Фукусима-1" в 2024 году планируют сбросить почти 55 тонн воды

В 2024 финансовом году, который начинается 1 апреля 2024 года и заканчивается 31 марта 2025 года, компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует сбросить в океан 54,6 т очищенной воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1".

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