СМИ: с АЭС "Фукусима-1" в 2024 году планируют сбросить почти 55 тонн воды

В 2024 финансовом году, который начинается 1 апреля 2024 года и заканчивается 31 марта 2025 года, компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует сбросить в океан 54,6 т очищенной воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1".
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