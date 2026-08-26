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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гершон Ябуселе: «Панатинаикос» – клуб высочайшего уровня»

Новичок « Панатинаикоса » Гершон Ябуселе поделился впечатлениями после возвращения в Евролигу. Французский форвард отметил высокий уровень организации греческого клуба и признался, что быстро освоился в новой команде.

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