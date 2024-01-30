Депутат Дубинский: без западной помощи на Украине начнется бюджетный коллапс

Подозреваемый в государственной измене и содержащийся в киевском следственном изоляторе депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что без западной финансовой помощи в стране уже в марте начнется бюджетный коллапс.
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