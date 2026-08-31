В Мадриде похищены 300 метров кабеля с трассы Гран-при Формулы-1

За две недели до дебютного Гран-при Испании с трассы «Мадринг» в Мадриде украли около 300 метров кабеля, обеспечивающего освещение и безопасность.
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