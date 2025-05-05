Мэр Бухареста занял второе место на выборах президента Румынии

По предварительным данным ЦИК Румынии, после подсчета 97,57% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место в первом туре президентских выборов, обогнав кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску.
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