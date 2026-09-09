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Царьград

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В 3 городах Урала временно изменят нормативы горячей воды

В 3 городах Урала временно изменят нормативы горячей воды

В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском временно изменятся нормативы горячего водоснабжения. Новые параметры начнут действовать с августа 2026 года и будут актуальны до конца 2032 года.

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