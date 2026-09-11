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Аргументы и Факты

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Компания British American Tobacco приостановила работу завода на Украине

Компания British American Tobacco приостановила работу завода на Украине

Фабрика британского производителя табачной продукции British American Tobacco (BAT), которая находится на севере Украины, временно остановила производство, сообщили в компании «ВАТ – Украина».

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