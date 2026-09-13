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Российские специалисты создали цифровых двойников для станций перекачки нефти

Российские специалисты создали цифровых двойников для станций перекачки нефти

Российские специалисты разработали промышленный комплекс цифровых двойников для нефтеперекачивающих станций, который способен одновременно моделировать работу электрической инфраструктуры и непосредственно технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов.

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