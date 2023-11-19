Пугающее предсказание известного космолога: последний век человечества Ирэн ОрлонскаяМартин Джон Рис, известный астрофизик и космолог, сосредоточил свои исследования на попытке понять текущие перспективы человечества.
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