СМИ: акции Климовского патронного завода переданы в госсобственность по решению суда

Обвинение требовало признать сделки бывших собственников КСПЗ недействительными. По решению Жуковского райсуда Калужской области в пользу государства изъяты акции ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
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