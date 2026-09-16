Почти 3,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья все чаще используют телемедицинские сервисы для решения рутинных вопросов со здоровьем, не выходя из дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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