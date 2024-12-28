Avia.pro - СМИ Недавняя история, потрясшая общественность, заставляет задуматься: кто сегодня приходит в те вузы, которые готовят будущих полицейских? И чего стоит надежда на справедливость, если среди тех, кто клялся защищать закон, оказываются люди, способные в состоянии алкогольного опьянения сломать жизни других? Той ночью в Волгограде произошло страшное ДТП.
Улыбался перед приговором. Рагим Снявуш Оглы сбежал на Родину после того, что сотворил в РФ. Приговор стер улыбку с лица
Комментарии
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лина любимцева
КАКИЕ САМИ, таких же и на учебу берут!!....
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1 час.
лл
лина любимцева
Это пресмыкательство перед "иностранцами" уже просто БЕСИТ!!
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1 час.
ТБ
Татьяна Бут
Сейчас все вузы забиты студентами из стран СНГ. В некоторых вузах их 90%. Учиться не хотят. Спрашивается, зачем поступал? А почему не попробовать, если принимают бесплатно по квоте. Какие с них врачи? Они даже язык не знают, на что они говорят, до пятого курса выучим. Где Советский Союз? Как там серьйозно спрашивали знания. А теперь? Пришел на занятия, скажите спасибо. В вузах терроризируют педагогов, чтобы поставили зачет, запугивают. Какие из них врачи, специалисты?
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5 мин.
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