Улыбался перед приговором. Рагим Снявуш Оглы сбежал на Родину после того, что сотворил в РФ. Приговор стер улыбку с лица

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Татьяна Бут

Сейчас все вузы забиты студентами из стран СНГ. В некоторых вузах их 90%. Учиться не хотят. Спрашивается, зачем поступал? А почему не попробовать, если принимают бесплатно по квоте. Какие с них врачи? Они даже язык не знают, на что они говорят, до пятого курса выучим. Где Советский Союз? Как там серьйозно спрашивали знания. А теперь? Пришел на занятия, скажите спасибо. В вузах терроризируют педагогов, чтобы поставили зачет, запугивают. Какие из них врачи, специалисты?