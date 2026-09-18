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Калужские новости

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Явка на выборы в Калужской области составила 15%

Явка на выборы в Калужской области составила 15%

На 15:00 18 сентября в Калужской области проголосовали 117 тысяч человек, что составляет около 15% от общего числа избирателей.

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