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Регионы получат отсрочку: возврат бюджетных кредитов перенесут на 2031-2033 годы

Регионы получат отсрочку: возврат бюджетных кредитов перенесут на 2031-2033 годы

Законопроект об отсрочке возврата регионами бюджетных кредитов, запланированного на 2027-2029 годы, вскоре поступит в Госдуму.

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