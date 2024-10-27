Underside Вчера вечером в Россию прибыли руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси.
Хьюстон, у нас проблемы
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Нам жизненно необходимы ВСЕ британские дипломаты в России?
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4 час.
Vlad
А я так надеялся, что ему в рыло дадут!
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2 час.
Балу -
А с какого хрена их в Россию пустили?... Надо провести разборки? Пускай вызывают персонал своего посольства на историческую родину и разбираются... Без возврата в Россию...
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1 час.
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