Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    к сожалению Вы правы, и это совсем непонятно- из телевизора красивые слова, а по факту имеем то, что имеем, и уже даж...Нападение на учит...
  • Тамара Елисеева
    Почему Колокольцева всё держат? Пора поменять его.Нападение на учит...
  • Лариса Галахова
    Жаль что не к Матвиенко в квартиру пробрался. Она же у нас дружбанородная многонационалочка. Её семье мигранты горя н...Теперь в России н...

Хьюстон, у нас проблемы

Хьюстон, у нас проблемы

Underside Вчера вечером в Россию прибыли руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Нам жизненно необходимы ВСЕ  британские дипломаты в России?
Ответить
4 час.
Vlad
А я так надеялся, что ему в рыло дадут!
Ответить
2 час.
Балу -
А с какого хрена их в Россию пустили?... Надо провести разборки? Пускай вызывают персонал своего посольства на историческую родину и разбираются... Без возврата в Россию...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх