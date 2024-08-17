Фото: AP/TASS Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область.
Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох
Комментарии
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николай лейчинский
Личное мнение : ничего хорошего от миссии ждать не приходится . Уж если допускать (а не приглашать) , то укомплектована она быть должна представителями стран , не участвующих в поставках вооружений Киеву . Принципиально !
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Если и пускать в Россию миссию ООН, то решение о составе представителей в этой миссии должно быть у России. ООН, конечно, может предложить кандидатуры, а Россия может отказать во въезде кому бы то ни было (США же отказывало во въезде членам нашей делегации в ООН).
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23 час.
Maxim
Просто поставить условие - сначала в ДНР и ЛНР, а в Курской области это и потом можно сделать.. Когда жители вернутся и подсчитают ущерб, вот жировки к докладу и подошьют..
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21 час.
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