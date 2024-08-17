Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох

николай лейчинский Личное мнение : ничего хорошего от миссии ждать не приходится . Уж если допускать (а не приглашать) , то укомплектована она быть должна представителями стран , не участвующих в поставках вооружений Киеву . Принципиально !

НП Наталья Павлова Если и пускать в Россию миссию ООН, то решение о составе представителей в этой миссии должно быть у России. ООН, конечно, может предложить кандидатуры, а Россия может отказать во въезде кому бы то ни было (США же отказывало во въезде членам нашей делегации в ООН).