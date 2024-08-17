Нельзя звать русских свиньями? Запад не видит нацистов под Курском

Сегодня 4,2K прочитали Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал скандальное видео, на котором боевики ВСУ в нацистских касках глумятся над пенсионером.
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