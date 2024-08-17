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Нельзя звать русских свиньями? Запад не видит нацистов под Курском

Нельзя звать русских свиньями? Запад не видит нацистов под Курском

 Сегодня 4,2K прочитали Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал скандальное видео, на котором боевики ВСУ в нацистских касках глумятся над пенсионером.

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