Тест: Сможете ли вы прожить неделю на МРОТ и не сойти с ума

После вычета налогов и оплаты коммуналки из МРОТ у вас на руках осталось всего 3392 рубля на 7 дней. Пройдите наш тест из 10 вопросов и проверьте, реально ли продержаться неделю на этой сумме без долгов и панических атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии