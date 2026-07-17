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Тест: Сможете ли вы прожить неделю на МРОТ и не сойти с ума

Тест: Сможете ли вы прожить неделю на МРОТ и не сойти с ума

После вычета налогов и оплаты коммуналки из МРОТ у вас на руках осталось всего 3392 рубля на 7 дней. Пройдите наш тест из 10 вопросов и проверьте, реально ли продержаться неделю на этой сумме без долгов и панических атак.

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