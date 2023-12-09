В пятницу люди уходят с работы пораньше, чтобы подольше постоять в пробках

— Доктор, сколько мне жить осталось?— Что я вам, кукушка, что ли? В ресторане: - Я заказал у вас мясо под лимоном, а где же мясо? - А вы под лимоном смотрели? После выхода из отпуска в голове всегда всего лишь одна мысль: может, уволиться к чёртовой матери? Жена читает газету и возмущается:— Здесь написано, что на Востоке меняют женщину на лошадь.