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На ПМЭФ-2024 определили будущее российского вина

На ПМЭФ-2024 определили будущее российского вина

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» стало обсуждение насущных проблем, решение которых необходимо для превращения России в лидера мирового винного рынка.

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