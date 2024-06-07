На ПМЭФ-2024 определили будущее российского вина

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» стало обсуждение насущных проблем, решение которых необходимо для превращения России в лидера мирового винного рынка.
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