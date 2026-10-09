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Смогли спасти: изрезанную девушку вытащили из горящей квартиры в Башкирии

Смогли спасти: изрезанную девушку вытащили из горящей квартиры в Башкирии

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Состояние 17-летней девушки, которая получила ножевые ранения и спаслась из горевшей квартиры в башкирском Сибае, оценивается как средней степени тяжести.

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