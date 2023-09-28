Глава Якутии Николаев отправил правительство региона в отставку

Глава республики Саха (Якутия) айсен Николаев отправил правительство региона в отставку. В течение двух недель Николаев должен будет внести кандидатуры вице-премьеров и министров на рассмотрение Госсовета (парламента) республики.
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