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Царьград

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800 млрд рублей на социальную поддержку жителей Новороссии и Донбасса в 2023 году

800 млрд рублей на социальную поддержку жителей Новороссии и Донбасса в 2023 году

Сергей Чирков, глава СФР, сообщил о выделении 800 млрд рублей на социальное обеспечение в Новороссии и на Донбассе.

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