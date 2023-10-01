10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

В быту нужно быть находчивым, используя для решения проблем нетривиальные средства. Сегодня мы расскажем, как при самых минимальных затратах справиться с неприятным запахом обуви, обновить пальто и многое другое.
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