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В Оймяконском районе Якутии паводок подтопил 33 двора

В Оймяконском районе Якутии паводок подтопил 33 двора

Из-за дождей подтоплено 33 дворовых территории в трех селах Якутии, где из-за дождей река Индигирка вышла из берегов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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