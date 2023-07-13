В Оймяконском районе Якутии паводок подтопил 33 двора

Из-за дождей подтоплено 33 дворовых территории в трех селах Якутии, где из-за дождей река Индигирка вышла из берегов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии