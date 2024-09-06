Сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС признали вину по делу о взятке

РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщили, что руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России признали свою вину по статье о получении взятки и незаконном получении р разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну .
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