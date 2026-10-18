В Канзасе женщина за рулем автомобиля въехала на футбольное поле во время матча. Погибли 6-летний мальчик и 35-летний мужчина, еще 11 человек пострадали.
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