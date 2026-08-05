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Войска «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР

Войска «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Операторы FPV-дронов «Центра» ликвидировали группу польских наемников в ДНР Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил в беседе с РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин.

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