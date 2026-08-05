Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Операторы FPV-дронов «Центра» ликвидировали группу польских наемников в ДНР Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил в беседе с РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин.