Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Операторы FPV-дронов «Центра» ликвидировали группу польских наемников в ДНР Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил в беседе с РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин.
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