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Гражданочка

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«Муж изменял, а я – предатель: рассказала о его похождениях 14-летней дочери!» – усмехается жена

«Муж изменял, а я – предатель: рассказала о его похождениях 14-летней дочери!» – усмехается жена— …А я действительно в мире розовых пони жила – мужу верила безоглядно, просто вот как себе! – рассказывает тридцатидевятилетняя Дарья.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Дарья права, и никакая она не тупая. Узнать о себе после стольких лет жизни.
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17 час.
Элеонора Коган
Даша правильно сделала. А что теперь дальше этот подонок решит?А его шлюха  как теперь перед ним оправдается?
Ответить
17 час.
Владимир Соколов
как нагадить бабе?))напиши ей ,что она дура и муж ей изменяет))так как она дура, то она поверит и разведется))цель достигнута.
Ответить
15 час.

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