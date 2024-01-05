«Муж изменял, а я – предатель: рассказала о его похождениях 14-летней дочери!» – усмехается жена— …А я действительно в мире розовых пони жила – мужу верила безоглядно, просто вот как себе! – рассказывает тридцатидевятилетняя Дарья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии