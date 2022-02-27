Тарик Блэк продолжит карьеру в «Бахчешехире»

Бывший центровой «Зенита» Тарик Блэк (30 лет, 206 см) заключил соглашение с турецким «Бахчешехиром» Американец в этом сезоне выступал в G-лиге за «Гранд-Рапидс», набирая 11,5 очка, 7,9 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.