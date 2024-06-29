Сыгран седьмой тур на чемпионате мира по шахматам среди университетов

Единоличным лидером на шахматном турнире в рамках чемпионата мира среди университетов по интеллектуальным видам спорта в Энтеббе (Уганда) остается Милош Шпар после седьмого тура 28 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.