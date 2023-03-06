Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Де Хеа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Катастрофический момент для «МЮ». Просто недопустимо»

Де Хеа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Катастрофический момент для «МЮ». Просто недопустимо»

Давид Де Хеа обратился к болельщикам после 0:7 от «Ливерпуля». «Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх