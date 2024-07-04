Организатор канала нелегальных мигрантов во Владивостоке помог 11 тысячам иностранцев попасть в Россию

Во Владивостоке через крупный канал нелегальных мигрантов прошло 11 тысяч иностранцев за два года. Местный житель помогал им незаконно встать на учет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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