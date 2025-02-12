Экономист Балыкин рассказал, что такси в России подорожает

На 7-19 процентов Поездки на такси в РФ в 2025 году подорожают на 7-19 процентов. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Газете.