Смена власти в Великобритании

По итогам внеочередных парламентских выборов в Великобритании правящая Консервативная партия, находившаяся у власти 14 лет, потерпела разгромное поражение, сократив число своих мандатов в нижней палате парламента втрое.
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