Артета о 4:2 с «Брайтоном»: «Они доминировали во многих фазах. Очень сложный соперник»

Микель Артета признал, что «Брайтон» мог доминировать в игре с «Арсеналом». Главный тренер лондонской команды дал комментарий после победы над «чайками» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Премьер-лиги.
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