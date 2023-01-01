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Артета о 4:2 с «Брайтоном»: «Они доминировали во многих фазах. Очень сложный соперник»

Микель Артета признал, что «Брайтон» мог доминировать в игре с «Арсеналом». Главный тренер лондонской команды дал комментарий после победы над «чайками» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Премьер-лиги.

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