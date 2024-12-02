Постпред РФ при ОЗХО назвал страны, лишившие Россию места в исполсовете организации

Вашингтон, Лондон и Париж вынудили других стран – участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовать за Чехию и Северную Македонию, чтобы лишить Россию места в исполнительном совете ОЗХО, рассказал «Известиям» посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
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