Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, почему пришлось продать "ВКонтакте" и покинуть Россию, кто оказывает наибольшее влияние на Telegram, и как он взаимодействует с властями.
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