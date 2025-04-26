Песков: вопрос авиасообщения не обсуждался на встрече Путина и спецпосланника США

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. В ходе встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами не поднимался.
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