Бастрыкин запросил доклад о ДТП с автобусом и трактором в Новосибирской области

После столкновения с трактором автобус с пассажирами въехал в столб в Искитиме.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о ходе расследования аварии, в которой пассажирский автобус столкнулся с трактором в Искитиме Новосибирской области.