В Крыму будут ловить водителей и пешеходов с неоплаченными штрафами

На территории Крыма период с 09 по 13 и с 16 по 20 декабря пройдет мероприятие «Должник», в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции РК будут проверять водителей и пешеходов на наличии у них неоплачиваемых штрафов за нарушения ПДД.