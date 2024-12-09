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Крымская газета

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В Крыму будут ловить водителей и пешеходов с неоплаченными штрафами

В Крыму будут ловить водителей и пешеходов с неоплаченными штрафами

На территории Крыма период с 09 по 13 и с 16 по 20 декабря пройдет мероприятие «Должник», в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции РК будут проверять водителей и пешеходов на наличии у них неоплачиваемых штрафов за нарушения ПДД.

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