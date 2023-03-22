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Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки

Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки

В настоящее время российские войска, включая как ВС РФ, так и силы ЧВК «Вагнер», ведут активное наступление на Артемовском и Авдеевском направлениях в Донбассе.

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