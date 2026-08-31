В ДТП на улице Энгельса в Рязани пострадала 16-летняя самокатчица и 6-летняя девочка

Происшествие случилось в пятницу, 28 августа, около дома №23/9 на улице Энгельса. По предварительной информации, 37-летний водитель BMW врезался электросамокат, которым управляла 16-летняя девушка.
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